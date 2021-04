Roma. ‘Voglio vedere i gioielli che stai vendendo’: dà appuntamento a una donna, la minaccia con un coltello e fugge col bottino (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ha messo in vendita su un sito on line dei gioielli dal valore di 18.400 euro ed è stata contattata da uomo, che le ha dato appuntamento nel suo ufficio in viale Giulio Cesare per vedere i preziosi. Aggredisce la donna e fugge col bottino La donna si è presentata con il bracciale e l’anello oggetto della compravendita e li ha mostrati al ragazzo che, dopo averli esaminati con attenzione, ha cercato di uscire dalla stanza con un pretesto. “Mangiata la foglia”, la vittima si è opposta e, a quel punto, il 25enneha estratto un coltello, l’ha minacciata e si è dileguato con il bottino. La donna è recata immediatamente negli uffici della Polizia di Stato per denunciare quanto accaduto e da lì sono partite ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ha messo in vendita su un sito on line deidal valore di 18.400 euro ed è stata contattata da uomo, che le ha datonel suo ufficio in viale Giulio Cesare peri preziosi. Aggredisce lacolLasi è presentata con il bracciale e l’anello oggetto della compravendita e li ha mostrati al ragazzo che, dopo averli esaminati con attenzione, ha cercato di uscire dalla stanza con un pretesto. “Mangiata la foglia”, la vittima si è opposta e, a quel punto, il 25enneha estratto un, l’hata e si è dileguato con il. Laè recata immediatamente negli uffici della Polizia di Stato per denunciare quanto accaduto e da lì sono partite ...

