Psico-covid: l'emergenza negata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si moltiplicano i casi di depressione senile e infantile per mancanza di contatti con i coetanei. Il disagio mentale causato dalla pandemia colpisce tutte le età, dai bambini ai manager, dai lavoratori «da casa» agli anziani. Un fenomeno sociale dalle conseguenze sottovalutate. E destinato ad aggravarsi. Federico ha 10 anni, vive nella periferia di Milano. Fino a prima che scoppiasse la pandemia, era un bambino come tanti: solare, allegro, dispettoso quanto basta, socievole. Dall'anno scorso, però, frequenta a intermittenza la scuola elementare. «Da scolaro modello» racconta la madre Francesca «ha iniziato a non voler più frequentare le lezioni, né a scuola né a distanza. Il suo rendimento scolastico è calato a dismisura, lui è diventato nervoso, irritabile, con numerosi risvegli durante la notte. Per la prima volta dopo anni è tornato nel cuore della notte a cercare rifugio nel nostro ...

