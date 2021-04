Pordenone | raccoglie fiori di finto zafferano e li mangia | muore avvelenato a 62 anni

(Di mercoledì 7 aprile 2021)dopo aver cucinato una pasta con il , un estremamente velenoso che aveva raccolto in montagna, scambiandolo per . Un errore che si è trasformato in tragedia e ha colpito la piccola comunità ...

L'uomo è scomparso nella giornata di Pasquetta in ospedale a, dov'era stato ricoverato dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Ha lasciato il figlio e la compagna. L'...un fiore di montagna per fare il pesto, e lo usa per condire la pasta: Valerio Pinzana ... Lutto nella piccola comunità di Travesio, in provincia di. A perdere la vita un uomo di 62 ...Tragedia a Travesio, in provincia di Pordenone. Un uomo di 62 anni, Valerio Pinzana, ex bidello, è morto avvelenato da un fiore raccolto in campagna. L’uomo aveva raccolto il fiore pensando si ...Il decesso è avvenuto oggi all'ospedale di Pordenone, dov’era ricoverato da alcuni giorni: secondo quanto ricostruito, la scorsa settimana l'uomo aveva fatto una passeggiata nei prati attorno a casa ...