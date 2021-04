Pordenone | mangia fiori di “finto zafferano” e ci cucina la pasta | muore avvelenato

(Di mercoledì 7 aprile 2021) A, un uomo ha raccolto da una strada di montagna un fiore credendo fosse. Pensava di potercisi fare un bel piatto di, ignaro del fatto che la pianta raccolta non fossema colchino d’autunno. Pianta molto velenosa. È morto in poco tempo dopo l’ingestione del veleno., il colchino d’autunno Valerio Pinzana, 62 anni è la vittima del colchico d’autunno. Pianta velenosissima ha petali color violetto e pistilli arancio, a vederla è davvero bellissima, e i suoiricordano appunto lo. Nonostante l’aspetto innocuo nasconde però un’insidia mortale: la colchicina, una sostanza tossica che può uccidere un essere umano in poche ore: «Dieci milligrammi sono già una dose tossica», sostiene la tossicologa Donata ...

Un errore che è stato fatale a Valerio Pinzana, 62enne di Travesio, in provincia di Pordenone. Quali sono i sintomi di chi mangia questi fiori simili a zafferano? "I sintomi sono gastrointestinali..." Secondo una prima ricostruzione, durante una passeggiata nel bosco una decina di giorni fa aveva raccolto del còlchico autunnale, una pianta molto velenosa, scambiandolo per aglio orsino. L'ospedale d...