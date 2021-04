Orgoglio Molise, da Cenerentola a zero contagi. Ma la regione è del centrodestra e non se ne parla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Orgoglio Molise. zero contagi nella regione. Il governatore di centrodestra Donato Toma esulta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. “Il Molise, la Cenerentola d’Italia, nonostante le dichiarazioni dei detrattori sta vincendo. Gli ingredienti sono come quelli della nostra cucina povera, semplici ma ben amalgamati”. Il governatore scherza con l’Adnkronos e parla della sua personale rivincita dopo gli attacchi subiti in passato per picchi di contagio che più volte hanno spinto la sua regione sotto ai riflettori. Oggi zero contagi e appena tre ricoveri gli danno ragione e lui ringrazia, prima di ogni cosa, la sua “tenuta psicologica” dei molisani. Toma: ecco gli ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 aprile 2021)nella. Il governatore diDonato Toma esulta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa. “Il, lad’Italia, nonostante le dichiarazioni dei detrattori sta vincendo. Gli ingredienti sono come quelli della nostra cucina povera, semplici ma ben amalgamati”. Il governatore scherza con l’Adnkronos edella sua personale rivincita dopo gli attacchi subiti in passato per picchi dio che più volte hanno spinto la suasotto ai riflettori. Oggie appena tre ricoveri gli danno ragione e lui ringrazia, prima di ogni cosa, la sua “tenuta psicologica” dei molisani. Toma: ecco gli ...

Advertising

Marco09232509 : RT @SecolodItalia1: Orgoglio Molise, da Cenerentola a zero contagi. Ma la regione è del centrodestra e non se ne parla - SecolodItalia1 : Orgoglio Molise, da Cenerentola a zero contagi. Ma la regione è del centrodestra e non se ne parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Orgoglio Molise 'E ti seguirò?', la canzone / inno de La Molisana Magnolia ..." e più passa il tempo e più sento dentro il rapporto a doppio filo il mio rapporto con il Molise, ... Qualche anno fa ho vissuto con orgoglio la richiesta del presidente del team calcistico cittadino di ...

Raffaele Spidalieri: "Il mio inno per la Magnolia nato quasi per gioco" Orgoglio che il musicista sente forte, come quello spirito di appartenenza che lo ha portato a ... Più passa il tempo e più sento dentro il rapporto a doppio filo, il mio rapporto con il Molise, una ...

Serie D/F - Intervista a Alessandro Dalmazzi, pilastro difensivo del Campobasso Tuttocampo Trivento, il Molise “di pietra” che incanta Gioia e orgoglio, parola di sindaco E il Borgo dei borghi, in realtà, è una gara dove davvero partecipare equivale comunque a vincere, perché la bellezza è il requisito minimo per partecipare. Ecco ...

Amarena e i suoi cuccioli sulla A25. Strada dei Parchi nega, ma la recinzione va rifatta. La pericolosa passeggiata dell’orsa Amarena e dei suoi cuccioli sulla A25 Roma-Pescara è diventata un giallo. La notizia della presenza dei cinque animali sulla carreggiata nei pressi di Carrito, a es ...

..." e più passa il tempo e più sento dentro il rapporto a doppio filo il mio rapporto con il, ... Qualche anno fa ho vissuto conla richiesta del presidente del team calcistico cittadino di ...che il musicista sente forte, come quello spirito di appartenenza che lo ha portato a ... Più passa il tempo e più sento dentro il rapporto a doppio filo, il mio rapporto con il, una ...Gioia e orgoglio, parola di sindaco E il Borgo dei borghi, in realtà, è una gara dove davvero partecipare equivale comunque a vincere, perché la bellezza è il requisito minimo per partecipare. Ecco ...La pericolosa passeggiata dell’orsa Amarena e dei suoi cuccioli sulla A25 Roma-Pescara è diventata un giallo. La notizia della presenza dei cinque animali sulla carreggiata nei pressi di Carrito, a es ...