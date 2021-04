Omar Fantini, chi è il conduttore e comico amante dell’horror (Di mercoledì 7 aprile 2021) Omar Fantini è tra gli ospiti di Game of games, la trasmissione condotta da Simona Ventura su Rai2 in onda stasera e giunta alla seconda puntata. Il conduttore e comico avrà il compito di trascinare qualcuno dei protagonisti non vip nella serie dei giochi che il programma propone per arrivare alla vittoria del bottino finale. Omar Fantini è un conduttore televisivo nato il 28 gennaio 1973 a Bergamo e cresciuto ad Alzano. Parlando della sua adolescenza in un’intervista, Fantini dice: “Ho fatto la vita di paese, andavo all’oratorio e soprattutto al meraviglioso Parco Montecchio, punto di ritrovo per tutti. Però ad Alzano non c’erano locali, per andare a ballare la domenica pomeriggio ci spostavamo al XX Secolo, mitica discoteca di Seriate. Ad Alzano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)è tra gli ospiti di Game of games, la trasmissione condotta da Simona Ventura su Rai2 in onda stasera e giunta alla seconda puntata. Ilavrà il compito di trascinare qualcuno dei protagonisti non vip nella serie dei giochi che il programma propone per arrivare alla vittoria del bottino finale.è untelevisivo nato il 28 gennaio 1973 a Bergamo e cresciuto ad Alzano. Parlando della sua adolescenza in un’intervista,dice: “Ho fatto la vita di paese, andavo all’oratorio e soprattutto al meraviglioso Parco Montecchio, punto di ritrovo per tutti. Però ad Alzano non c’erano locali, per andare a ballare la domenica pomeriggio ci spostavamo al XX Secolo, mitica discoteca di Seriate. Ad Alzano ...

zazoomblog : Omar Fantini chi è la moglie Francesca: tutto su di lei la loro storia - #Fantini #moglie #Francesca: #tutto - DonnaGlamour : Chi è Omar Fantini, l’esilarante comico dal sorriso che conquista - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “Game of games – Gioco loco” su Rai2 con Simona Ventura – Ospiti della puntata Sara Croce, Omar Fant… - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “Game of games – Gioco loco” su Rai2 con Simona Ventura – Ospiti della puntata Sara Croce, Omar Fant… - zazoomblog : Omar Fantini chi è: età altezza carriera vita privata e Instagram - #Fantini #altezza #carriera #privata -