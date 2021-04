Omar Fantini | chi è | età | moglie figli

(Di mercoledì 7 aprile 2021)è un celebre conduttore televisivo e comico. Ecco di seguito la sua carta d’identità: età,e carriera artistica(Instagram)Conosciamo da vicino, uno dei comici più bravi e simpatici dell’ultima generazione.è nato a Bergamo il 28 gennaio del 1973, quindi ha 48 anni, e ha iniziato a organizzare spettacoli di cabaret nel 1999. Negli anni successivi è arrivato al successo grazie alla partecipazione a trasmissioni come “Colorado”, “MTV on the Beach” e “Zelig Off”. Da non dimenticare è anche la partecipazione in qualità di coach alla trasmissione “Il Boss dei Comici”. Attualmente lo possiamo ammirare ogni domenica mattina, su Cielo, nella conduzione di “House of ...

Ancora, a 'Games of Games' vedremoe lo sportivo Amaurys Perez . Infine, parteciperanno al programma anche i 'The Show'. Di certo, anche questa sera, i concorrenti regaleranno momenti di ...Per provare ad alzare gli ascolti Simona Ventura punterà nella seconda puntata su Sara Croce,, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show dopo il debutto non eccellente con i vari ...Omar Fantini è un celebre conduttore televisivo e comico. Ecco di seguito la sua carta d'identità: età, moglie, figli e carriera artistica ...Gli ospiti di stasera di Game of Games. Ospiti di questa serata, saranno: Sara Croce, Omar Fantini, Juliana Moreira, Amaurys Perez e i The Show. Come funziona Game of Games. “Game of Games – Gioco ...