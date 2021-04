“Non te la meriti!”. Il concorso di bellezza finisce in rissa: le strappano la corona in diretta e la miss finisce in ospedale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda a dir poco assurda. Un fatto che da noi, fortunatamente, non sarebbe mai successo. Siamo in Sri Lanka, dove il concorso di bellezza nazionale (il corrispettivo di miss Italia dell’isola asiatica) si è trasformato in una rissa tra concorrenti. Ma partiamo da una precisazione, al concorso Mrs Sri Lanka 2021 possono partecipare solo reginette di bellezza sposate. E qui casca l’asino, perché la vincitrice è stata letteralmente brutalizzata dalla miss dell’edizione precedente, che l’ha raggiunta sul palco durante la premiazione, l’ha affrontata a muso duro e le ha strappato di testa il diadema, per darlo alla seconda classificata. La vincitrice dopo la rimozione dello scettro ha riportato una lesione alla testa ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda a dir poco assurda. Un fatto che da noi, fortunatamente, non sarebbe mai successo. Siamo in Sri Lanka, dove ildinazionale (il corrispettivo diItalia dell’isola asiatica) si è trasformato in unatra concorrenti. Ma partiamo da una precisazione, alMrs Sri Lanka 2021 possono partecipare solo reginette disposate. E qui casca l’asino, perché la vincitrice è stata letteralmente brutalizzata dalladell’edizione precedente, che l’ha raggiunta sul palco durante la premiazione, l’ha affrontata a muso duro e le ha strappato di testa il diadema, per darlo alla seconda classificata. La vincitrice dopo la rimozione dello scettro ha riportato una lesione alla testa ma ...

Advertising

GuarinoAlexa : @sshepxrdess @brexthe_ @foolsgiuls Non meriti il mio sostegno - klexcsa : che belle parole... ?? @ rosalinda non te la meriti #rosmello #mellos #exrosmello - mpiacenonaver1 : E niente sta cosa di prendersi i meriti degli altri i piddini non se la tolgono... Se era per loro c' erano ancora… - lakkasta : @Liberalplus @DavideGiac sembri uno statale di quellli che vanno in ufficio o stanno a casa per prendere uno stipen… - ManLanTuit : Zero autocritica. Si attribuisce meriti che non ha saputo conquistare. L'unica buona notizia è che ha lasciato la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non meriti Parità uomo - donna. Tutto il riequilibrio che resta ancora da fare Ciò non sminuisce i meriti delle donne che rivestono ruoli di responsabilità nei Cda, intendiamoci: il 'salto' imposto dalla Legge Golfo - Mosca nel 2011 e poi ampliato alla fine del 2019 (da un ...

Zaki. Petitti: è un abuso non più tollerabile ... pertanto, non è più tollerabile. In qualità di presidente del consesso elettivo che rappresenta ...ad accelerare l'iter per il riconoscimento a Patrick della cittadinanza italiana per meriti ...

"Andrea Costa, meriti molto di più" il Resto del Carlino "Andrea Costa, meriti molto di più" Ricordi che l’imolese non può dimenticare. "A Ozzano ci sono un sacco di ricordi belli – dice –, a partire dalla promozione in serie B e anche la salvezza conquistata la stagione seguente, oltre ...

Siena, Rossi contro De Mossi: “Per le Scotte si è preso solo il merito di quanto ha realizzato la Regione” “Il sindaco di Siena non si è mai lamentato durante la mia gestione né ha ... acquisto dell’immobile di viale Sardegna – nonostante altri se ne prenderanno il merito – sono state definite durante la ...

Ciòsminuisce idelle donne che rivestono ruoli di responsabilità nei Cda, intendiamoci: il 'salto' imposto dalla Legge Golfo - Mosca nel 2011 e poi ampliato alla fine del 2019 (da un ...... pertanto,è più tollerabile. In qualità di presidente del consesso elettivo che rappresenta ...ad accelerare l'iter per il riconoscimento a Patrick della cittadinanza italiana per...Ricordi che l’imolese non può dimenticare. "A Ozzano ci sono un sacco di ricordi belli – dice –, a partire dalla promozione in serie B e anche la salvezza conquistata la stagione seguente, oltre ...“Il sindaco di Siena non si è mai lamentato durante la mia gestione né ha ... acquisto dell’immobile di viale Sardegna – nonostante altri se ne prenderanno il merito – sono state definite durante la ...