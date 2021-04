Nessun limite alla creatività: Burberry in esclusiva per “Honor of Kings” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andare oltre la dimensione del reale e vestire eroine virtuali, disegnare i simboli dei luoghi della fantasia. Un lavoro incredibilmente creativo quello di disegnare abiti per i protagonisti di un gioco digitale. Lo ha fatto Riccardo Tisci, Chief Creative Officer di Burberry, progettando in esclusiva due skin per Yao, la famosa eroina del gioco Honor of King. Un gioco con oltre 100 milioni di giocatori giornalieri, la cui protagonista Yao, incarna lo spirito della natura ed è in grado di trasformarsi in un cervo. Il cervo – Burberry in esclusiva per “Honor of Kings” Il rapporto uomo-natura, così importante per Burberry, è alla base della collaborazione incentrata sul tema “Spirit of Nature”. Il mondo Burberry è ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andare oltre la dimensione del reale e vestire eroine virtuali, disegnare i simboli dei luoghi della fantasia. Un lavoro incredibilmente creativo quello di disegnare abiti per i protagonisti di un gioco digitale. Lo ha fatto Riccardo Tisci, Chief Creative Officer di, progettando indue skin per Yao, la famosa eroina del giocoof King. Un gioco con oltre 100 milioni di giocatori giornalieri, la cui protagonista Yao, incarna lo spirito della natura ed è in grado di trasformarsi in un cervo. Il cervo –inper “of” Il rapporto uomo-natura, così importante per, èbase della collaborazione incentrata sul tema “Spirit of Nature”. Il mondoè ...

