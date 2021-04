Napoli | poliziotti accerchiati e minacciati dopo inseguimento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Janfolla hanno notato una persona a bordo di una moto che, alla loro vista, si è data alla fuga per eludere il controllo nonostante le fosse stato intimato l’alt. Ne è nato un, terminato in via Teano, nel corso del quale il conducente ha perso il controllo della moto ed è stato bloccato. In quei frangenti gli operatori sono statida altre persone presenti sul posto che hanno iniziato ad inveire contro di loro. Con non poche difficoltà e il supporto di altri equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale, sono riusciti a riportare la calma. L. I., 40enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e ...