Monza: Berlusconi ricoverato per accertamenti, è la seconda volta in 15 giorni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da ieri sera il patron del Monza, ed ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, è ricoverato al San Raffaele di Milano per accertamenti. È la seconda volta in poche settimane che Berlusconi viene ricoverato in ospedale, era successo anche dal 22 al 24 marzo dopo la necessità di controlli e di adeguamento della terapia. A dare la notizia il suo avvocato Federico Cecconi: "Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei è da lunedì ospedalizzato". Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

