Monreale, in via Roma dalla Piazza e auto del Pozzillo solo per residenti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cambia di nuovo il senso di marcia in via Roma che sarà di nuovo percorribile da Piazza Vittorio Emanuele. Lo conferma una nota dell’amministrazione comunale. Chi arriverà dalla via Palermo potrà proseguire percorrendo la via Roma, via Antonio Veneziano e continuare o per corso Pietro Novelli Alta o la via Venero. Una delle novità prevista dalla nuova ordinanza predisposta dal Comando Polizia Municipale è che il tratto della via Antonio Veneziano alta e cioè la zona “Pozzillo”, sarà interdetta al traffico veicolare, tranne per i residenti che dovranno fare richiesta di pass al Comando Vigili per essere autorizzati. “Con tale scelta – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi – siamo voluti andare incontro alle esigenze dei ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 7 aprile 2021) Cambia di nuovo il senso di marcia in viache sarà di nuovo percorribile daVittorio Emanuele. Lo conferma una nota dell’amministrazione comunale. Chi arriveràvia Palermo potrà proseguire percorrendo la via, via Antonio Veneziano e continuare o per corso Pietro Novelli Alta o la via Venero. Una delle novità previstanuova ordinanza predisposta dal Comando Polizia Municipale è che il tratto della via Antonio Veneziano alta e cioè la zona “”, sarà interdetta al traffico veicolare, tranne per iche dovranno fare richiesta di pass al Comando Vigili per essererizzati. “Con tale scelta – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Paola Naimi – siamo voluti andare incontro alle esigenze dei ...

MonrealeNews : Non si risolve la questione che avevamo segnalato la settimana scorsa - MonrealeNews : Ulteriore accordo tra il Comune e l’Asp. Occorre mandare una mail - MonrealeNews : L’asfalto era scivoloso dal cimitero a via della Repubblica, rischio incidenti e scivoloni - _LaDada : @BeppeSala Ho ripetutamente segnalato la presenza di uno zingaro decisamente molesto al semaforo via Monreale/ piaz… - MonrealeNews : Odori nauseabondi si spargono nell’aria e i topi fanno festa -