Le action figures di Falcon e Winter Soldier

Il mondo di The Falcon and The Winter Soldier, la miniserie che ha debuttato il 19 marzo su Disney+, si arricchisce di nuove statuine da collezione. Bandai infatti ha lanciato le action figures dei due protagonisti della serie che rientrano nella gamma S.H. Figuarts. Si tratta di Samuel Thomas "Sam" Wilson/Falcon (interpretato da Anthony Mackie) e di James Buchanan "Bucky" Barnes/Winter Soldier (Sebastian Stan). I due oggetti esclusivi sono realizzati in ABS e PVC, con tecnologia di colorazione digitale Tamashii che ricalca fedelmente i tratti del viso di entrambi. L'altezza è di circa 15 centimetri. La prima delle action figures, quella di Falcon, è completa di una piattaforma da esposizione ...

