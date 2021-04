La mamma in smartworking | “Avremo strascichi | manca lo scambio di idee”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Una giovane donna al pc che lavora da casa approfittando del figlio piccolo all’asilo. I dubbi, l’isolamento e le paure. Sara Cervelli, giovane fotografa freelance, le ha raccontate per DireDonne in una serie di scatti fotografici, raccogliendo la testimonianza di Francesca, giovane mamma come tante in smartworking in questo momento storico. foto credit @ Sara Cervelli foto credit @ Sara Cervelli

Una giovane donna al pc che lavora da casa approfittando del figlio piccolo all'asilo. I dubbi, l'isolamento e le paure. Sara Cervelli, giovane fotografa freelance, le ha raccontate per DireDonne in ...Ma se l'asilo nido è chiuso, non si può uscire di casa, e la madre deve lavorare (ino meno) il cortocircuito è presto servito. Questo articolo nasce dalla 'denuncia' di una...Lo stress da pandemia ha creato problemi di ansia in 7 donne su 10. Tra le cause spiccano lo smart working e la didattica a distanza. Ecco come allentare la tensione ...“E’ ormai un anno e mezzo che sono in smart working – prosegue Federico - ci è consentito ... Per ora, nonostante gli affetti più cari manchino come mamma Giuliana e papà Leonardo, Federico non ...