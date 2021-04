Juventus - Napoli 2 - 1 e Inter - Sassuolo 2 - 1. Nerazzurri a un passo dallo scudetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì di recuperi per la serie A . Oggi in campo Juventus - Napoli e Inter - Sassuolo , entrambe saltate per Covid. Non conosce ostacoli la corsa dei Nerazzurri di Conte verso lo scudetto. L'... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mercoledì di recuperi per la serie A . Oggi in campo, entrambe saltate per Covid. Non conosce ostacoli la corsa deidi Conte verso lo. L'...

Advertising

goal : ?? Inter v Sassuolo ?? ? Juventus v Napoli ?? Two BIG games in Serie A today ???? - juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - SquawkaNews : Juventus XI: Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini; Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristian… - Emanuelefire : RT @RaffaeleDeSa: #JuveNapoli - Altra grande prestazione di Di Lorenzo, in costante crescita dopo il meritato riposo. Molto male Hysaj, imp… - mister_mister_w : RT @Collimasoni: Quest’anno la Juventus ha giocato 3 partite contro il Napoli. Totale: 3 rigori per il Napoli. -