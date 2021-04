Isola 2021, Elisa Isoardi avrebbe accettato in cambio di un programma: ecco quale (Di mercoledì 7 aprile 2021) In questi giorni nuovi rumors interessano la bella Elisa Isoardi, ex conduttrice Rai ora in forza a Mediaset, che attualmente si trova in Honduras nel cast dell’Isola dei Famosi 2021. Eliminata al televoto con Andrea Cerioli, la 38enne piemontese è approdata su Playa Esperanza, dove si gioca un possibile ritorno sull’Isola principale con le altre due eliminate Miryea Stabile e Vera Gemma. Stando a quanto scrive il portale de Il Fatto Quotidano, la partecipazione (strapagata) al reality show dell’ex fidanzata di Matteo Salvini avrebbe una contropartita importante: in altre parole, la Isoardi avrebbe accettato di andare in Honduras in cambio della conduzione di un nuovo programma Mediaset nella prossima ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021) In questi giorni nuovi rumors interessano la bella, ex conduttrice Rai ora in forza a Mediaset, che attualmente si trova in Honduras nel cast dell’dei Famosi. Eliminata al televoto con Andrea Cerioli, la 38enne piemontese è approdata su Playa Esperanza, dove si gioca un possibile ritorno sull’principale con le altre due eliminate Miryea Stabile e Vera Gemma. Stando a quanto scrive il portale de Il Fatto Quotidano, la partecipazione (strapagata) al reality show dell’ex fidanzata di Matteo Salviniuna contropartita importante: in altre parole, ladi andare in Honduras indella conduzione di un nuovoMediaset nella prossima ...

