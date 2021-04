Inter | Lautaro | ' Tre punti importanti per allungare'

Advertising

Inter : ?? | ANDIAMOOOOOO!!! Fischio finale a San Siro, un'altra vittoria FONDAMENTALE per noi! ?????? #InterSassuolo 2?-1?… - Inter : ???? | TOOOOROOOOOOO!!! 67' - Ripartenza letale! #Lukaku serve #Lautaro che trafigge Consigli col mancino!!! ????… - Inter : ?? | CONCENTRAZIONE ???? Nicolò #Barella ???? #Lautaro Martinez ?????????????? Ashley #Young ???? Roberto #Gagliardini… - andrysantangelo : RT @Boboj29: Inter-Sassuolo Il Var non da il rigore al Sassuolo e poi segna Lautaro Chi lo ha detto che doveva per forza vincere lo scude… - jrbasket2015 : RT @Ale_Rimi: #Lautaro a DAZN: 'Per me è un sogno stare all'#Inter'. #InterSassuolo -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro

Può fare cose eccezionali, lui come. L'in attacco è messa bene con Lukaku, Sanchez e. Mi piace che non giocano solo per il gol ma per la squadra, sapendo che la squadra creerà ...Ecco la decima della definitiva fuga scudetto. L'soffre ma batte 2 - 1 il Sassuolo con un capolavoro di cinismo: il 30% di possesso palla, due ...e Hakimi che in fase di recupero fanno ...AGI - L’Inter non sbaglia nel recupero con il Sassuolo, centra la decima vittoria consecutiva e allunga in vetta alla classifica a +11 sul Milan, tallonato ora a -1 dalla Juventus (successo per 2-1 co ...Un diamante straordinario. Penso abbia fatto dei miglioramenti eccezionali e secondo me può ancora migliorare. Così come Lautaro. L'Inter è messa bene con gli attaccanti. Sono giovani, c'è Sanchez più ...