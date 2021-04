In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Aprile: (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid-19 – terza ondata e vaccini “V-day” di Moratti: over 80 in coda in carrozzina al gelo Anziani in coda agli hub e centri vaccinali vuoti per mancanza di vaccinandi. Due facce dell’ennesimo – convulso – V-day della Lombardia. Il primo a cui potevano presentarsi contemporaneamente gli over 80 con un appuntamento, quelli senza sms ma registrati sul portale Aria e quelli mai iscritti. Chi temeva il caos ha avuto ragione. E di Andrea Sparaciari e Simone Bauducco Siamo i watussi di Marco Travaglio Uno dei rari vantaggi del governo Draghi è che ha Fatto sparire l’Innominabile, quello che racconta di aver vinto lui perché è arrivato Draghi. Ormai fa notizia soltanto per le sue imprese extracomunitarie, dall’Arabia Saudita all’Africa nera, da Dubai al Bahrein, dov’è ancora una discreta attrazione circense, mentre in Europa ormai lo conoscono. L’altro giorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Covid-19 – terza ondata e vaccini “V-day” di Moratti: over 80 in coda in carrozzina al gelo Anziani in coda agli hub e centri vaccinali vuoti per mancanza di vaccinandi. Due facce dell’ennesimo – convulso – V-day della Lombardia. Il primo a cui potevano presentarsi contemporaneamente gli over 80 con un appuntamento, quelli senza sms ma registrati sul portale Aria e quelli mai iscritti. Chi temeva il caos ha avuto ragione. E di Andrea Sparaciari e Simone Bauducco Siamo i watussi di Marco Travaglio Uno dei rari vantaggi del governo Draghi è che hasparire l’Innominabile, quello che racconta di aver vinto lui perché è arrivato Draghi. Ormai fa notizia soltanto per le sue imprese extracomunitarie, dall’Arabia Saudita all’Africa nera, da Dubai al Bahrein, dov’è ancora una discreta attrazione circense, mentre in Europa ormai lo conoscono. L’altro giorno ...

