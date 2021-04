Imprese | rischio strutturale per il 45% e solo 11% solido

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – A livello d’impresa l’eterogeneità degli effetti prodotti della crisi è massima. Le recenti indagini sugli effetti dell’emergenza sanitaria mostrano che a novembre 2020 quasi un terzo delleconsiderava ala propria sopravvivenza, oltre il 60% prevedeva ricavi in diminuzione euna su cinque riteneva di non avere subito conseguenze o di aver tratto beneficio dalla crisi. E’ quanto emerge dal Rapporto sulla competitività dei settori produttivi dell’Istat.Nonostante uno scenario in miglioramento, le prospettive di ripresa per il 2021 sono giudicate limitate: meno di una impresa su cinque prevede una normale prosecuzione dell’attività nella prima metà dell’anno. Alla crisi lehanno reagito in modo molto differenziato. Circa il 30% è rimasto “spiazzato”, non avendo ancora ...