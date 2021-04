Il cantore del rock. Perché Bob Dylan è un vero "classico"

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Seba Pezzani Richard F. Thomas, docente a Harvard, spiegaè simile ai poeti greci e latini «E spero che tu muoia. E che la tua morte giunga presto. E seguirò il tuo feretro. Nella luce pallida del pomeriggio. E resterò a guardare mentre ti calano. Nel tuo giaciglio di morte. E mi fermerò accanto alla tua tomba. Finché non sarò certo che tu sia morto». Ne è passata d'acqua sotto i ponti da quel 1963, anno in cui fu incisa e pubblicata Masters of War sull'album The Freewheelin' Bob. Era l'anno in cui i favolosi Beatles ancora cantavano «Love me do, you know I love you». Incredibile pensare che, sul lato opposto dell'Atlantico, un altro musicista che con i quattro di Liverpool condivideva la passione per Little Richard ed Elvis, non cantasse di amore e gioia post-adolescenziali ma di morte e rabbia vendicativa. Se mai ce ne ...