“Gli omosessuali non sono peccatori”, don Giulio Mignani imbarazza la Congregazione della Fede (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sui social è seguitissimo, il suo gesto, per taluni ‘blasfemo’, ha aperto una vera e propria ‘scissione’ tra i pastori, rilanciando ‘l’annoso’ tema della Chiesa rispetto all’omosessualità. Lui è don Giulio Mignani, parroco 50enne nel pittoresco abitato marino di Bonassola (Levante Ligure) che, nel corso della celebrazione della domenica della Palme, ha tenuto un’omelia inaspettata, che in altri tempi gli avrebbe fruttato l’immediata ed orribile morte in cima alla pira per rogo. Invece il ‘Don’ ha addirittura scatenato gli applausi dei suoi Fedeli, affermando che se la Chiesa vieta la benedizione a coppie dello stesso sesso, che senso ha benedire allora “dei ramoscelli d’olivo?”. Apriti cielo! La protesta di Don Giulio: “Solo un prete ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sui social è seguitissimo, il suo gesto, per taluni ‘blasfemo’, ha aperto una vera e propria ‘scissione’ tra i pastori, rilanciando ‘l’annoso’ temaChiesa rispetto all’tà. Lui è don, parroco 50enne nel pittoresco abitato marino di Bonassola (Levante Ligure) che, nel corsocelebrazionedomenicaPalme, ha tenuto un’omelia inaspettata, che in altri tempi gli avrebbe fruttato l’immediata ed orribile morte in cima alla pira per rogo. Invece il ‘Don’ ha addirittura scatenato gli applausi dei suoili, affermando che se la Chiesa vieta la benedizione a coppie dello stesso sesso, che senso ha benedire allora “dei ramoscelli d’olivo?”. Apriti cielo! La protesta di Don: “Solo un prete ...

gianfumi : RT @GianricoCarof: Una senatrice del centro destra (Binetti) apprende (fonte: Corsera) che gli omosessuali in Italia sono circa 4 milioni (… - LucaTraini1 : RT @GianricoCarof: Una senatrice del centro destra (Binetti) apprende (fonte: Corsera) che gli omosessuali in Italia sono circa 4 milioni (… - Stefania_ricci9 : RT @GianricoCarof: Una senatrice del centro destra (Binetti) apprende (fonte: Corsera) che gli omosessuali in Italia sono circa 4 milioni (… - medusanoir11 : RT @GianricoCarof: Una senatrice del centro destra (Binetti) apprende (fonte: Corsera) che gli omosessuali in Italia sono circa 4 milioni (… - Salmour2 : @repubblica l'Italia è al disastro le urgenze per la sinistra fuxia? Ius soli, legge contro omofobia, gender nelle… -