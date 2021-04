Giro d’Italia 2021, chi parteciperà? Bernal e Simon Yates favoriti, presenti anche Bardet, Vlasov e Joao Almeida (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sarà il primo Grande Giro stagionale e l’attesa è tantissima. Poco più di un mese alla partenza del Giro d’Italia 2021: da Torino a Milano, sarà sicuramente uno spettacolo assoluto. Andiamo a scoprire chi parteciperà e quali saranno i favoriti per il Trofeo Senza Fine. Inizio di annata super per Egan Bernal che sembra essere quasi tornato lo scalatore formidabile capace di dominare il Tour de France 2019. Sarà ovviamente il colombiano il capitano di un Team INEOS Grenadiers che punterà alla conferma del titolo. Un gradino sotto, ma pronto a stupire, il britannico Simon Yates che ha bisogno di riscattare le parziali delusioni degli scorsi anni. Uomini di classifica di gran livello sono anche Joao ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sarà il primo Grandestagionale e l’attesa è tantissima. Poco più di un mese alla partenza del: da Torino a Milano, sarà sicuramente uno spettacolo assoluto. Andiamo a scoprire chie quali saranno iper il Trofeo Senza Fine. Inizio di annata super per Eganche sembra essere quasi tornato lo scalatore formidabile capace di dominare il Tour de France 2019. Sarà ovviamente il colombiano il capitano di un Team INEOS Grenadiers che punterà alla conferma del titolo. Un gradino sotto, ma pronto a stupire, il britannicoche ha bisogno di riscattare le parziali delusioni degli scorsi anni. Uomini di classifica di gran livello sono...

Advertising

UgoBaroni : RT @zazoomblog: Giro d’Italia 2021 Vincenzo Nibali e l’annuncio di non puntare alla classifica. Realtà o pre-tattica? - #d’Italia #Vincenz… - Retedellereti : Mafie in vertiginosa ascesa, oggi Eurispes stima giro d’affari in Italia in 220 miliardi di euro l’anno: l'11% del… - zazoomblog : Giro d’Italia 2021 Vincenzo Nibali e l’annuncio di non puntare alla classifica. Realtà o pre-tattica? - #d’Italia… - Primonumero : Giro d’Italia a Termoli, il Lions club lancia un concorso fotografico - Stefanopulos : @ItalObserver @vassiljieva Due ciclisti al giro d'Italia: 'Ti ritiri te?' 'Taratarata' ... O_o ... :-) -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Loretta Pavan e la sua sfida in bici: «I miei 7.000 chilometri in giro per l’Italia battendo il cancro» Corriere della Sera