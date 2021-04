Ddl Zan non si sblocca | nessun accordo su avvio esame al Senato

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nulla di fatto per il ddl Zan, il provvedimento sul "contrasto dell'omofobia e della transfobia", già approvato in prima lettura alla Camera e del quale M5S, Pd, Iv, Autonomie e iri di LeU ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Nulla di fatto per il, il provvedimento sul "contrasto dell'omofobia e della transfobia", già approvato in prima lettura alla Camera e del quale M5S, Pd, Iv, Autonomie e i senatori di LeU avevano chiesto di ...Dopo i numerosi ritardi provocati dall'ostruzionismo dei partiti di destra, oggi la commissione Giustizia di Palazzo Madama ha deciso un nuovo slittamento della calendarizzazione delcontro l'..."Hanno trovato una sorta di mediazione per garantire la calendarizzazione per la settimana prossima", ha specificato Alessandro Zan.Per la calendarizzazione del ddl Zan si dovrà aspettare ancora: la proposta del presidente della commissione Andrea Ostellari di congiungere gli ...