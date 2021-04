Covid, Fond. Enasarco: proposta di priorità nel programma vaccinale per categoria agenti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il presidente di Enasarco, Antonello Marzolla, ha inviato una nota ai ministeri (Salute, Lavoro, Economia e Finanze) e al Consiglio superiore di sanità, nella quale si chiede di valutare l’introduzione delle categorie iscritte alla Fondazione tra i soggetti con accesso prioritario alla campagna vaccinale.Gli agenti e rappresentanti, per la natura stessa della loro attività, sono fortemente legati a tutti i settori del commercio, dell’industria e dell’artigianato. Un’attività che richiede continui spostamenti sul territorio e un’interlocuzione diretta con i clienti, ivi compresi medici, cliniche e centri diagnostici e ospedalieri, per il perfezionamento dei contratti utili a tali settori. Proprio per consentire di poter riavviare questa attività con celerità e in maggiore sicurezza, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos/Labitalia) – Il presidente di, Antonello Marzolla, ha inviato una nota ai ministeri (Salute, Lavoro, Economia e Finanze) e al Consiglio superiore di sanità, nella quale si chiede di valutare l’introduzione delle categorie iscritte allaazione tra i soggetti con accesso prioritario alla campagna.Glie rappresentanti, per la natura stessa della loro attività, sono fortemente legati a tutti i settori del commercio, dell’industria e dell’artigianato. Un’attività che richiede continui spostamenti sul territorio e un’interlocuzione diretta con i clienti, ivi compresi medici, cliniche e centri diagnostici e ospedalieri, per il perfezionamento dei contratti utili a tali settori. Proprio per consentire di poter riavviare questa attività con celerità e in maggiore sicurezza, ...

Advertising

TV7Benevento : Covid, Fond. Enasarco: proposta di priorità nel programma vaccinale per categoria agenti... - fisco24_info : Covid, Fond. Enasarco: proposta di priorità nel programma vaccinale per categoria agenti: Il presidente di Enasarco… - MottaRberto : @biagiomarzo @renatobrunetta @bobocraxi @uolller @erreelleci Medicago e Dynavax finanziata dalla fond Gate… - f_maggiore : Scritto in un momento di crisi. @Fond_Dioguardi #larepubblicabari #cityschool #città #covid #postpandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fond Covid, Fond. Enasarco: proposta di priorità nel programma vaccinale per categoria agenti Roma, 7 apr. - Il presidente di Enasarco, Antonello Marzolla, ha inviato una nota ai ministeri (Salute, Lavoro, Economia e Finanze) e al Consiglio superiore di sanità, nella quale si chiede di ...

Fond. Gimbe: 3mila decessi in 7 giorni, stress terapie intensive In particolare, l'occupazione di pazienti COVID in terapia intensiva supera il 40% in Puglia, Friuli - Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Molise, Lazio e il 50% in Piemonte, Provincia Autonoma di ...

Covid, Fond. Enasarco: proposta di priorità nel programma vaccinale per categoria agenti Roma, 7 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il presidente di Enasarco, Antonello Marzolla, ha inviato una nota ai ministeri (Salute, Lavoro, Economia e Finanze) e al Consiglio superiore di sanità, nella ...

Don Dino Issini stroncato dal Covid, fondò la televisione Tvrs e fece costruire la chiesa di Cristo Redentore Si è spento stamattina all’ospedale di Camerino, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. Le sue condizioni di salute erano già critiche ed il virus non gli ha lasciato scampo. Vaccini ...

Roma, 7 apr. - Il presidente di Enasarco, Antonello Marzolla, ha inviato una nota ai ministeri (Salute, Lavoro, Economia e Finanze) e al Consiglio superiore di sanità, nella quale si chiede di ...In particolare, l'occupazione di pazientiin terapia intensiva supera il 40% in Puglia, Friuli - Venezia Giulia, Umbria, Toscana, Molise, Lazio e il 50% in Piemonte, Provincia Autonoma di ...Roma, 7 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Il presidente di Enasarco, Antonello Marzolla, ha inviato una nota ai ministeri (Salute, Lavoro, Economia e Finanze) e al Consiglio superiore di sanità, nella ...Si è spento stamattina all’ospedale di Camerino, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. Le sue condizioni di salute erano già critiche ed il virus non gli ha lasciato scampo. Vaccini ...