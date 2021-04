Corsport: Juve-Napoli, via Pirlo se perde, arriva Allegri (Di mercoledì 7 aprile 2021) La partita di oggi contro il Napoli dirà molto, se non tutto, del futuro di Andrea Pirlo alla Juve, secondo il Corriere dello Sport Soltanto una vittoria infatti far stare sereno il Maestro, al primo snodo davvero dirimente della stagione Non è abitudine della società bianconera cambiare allenatore in corsa e la Juve vorrebbe evitare in ogni modo di doverlo fare, ma i tempi sono duri per tutti e anche a Torino le sirene del bilancio si fanno sentire e la mancata qualificazione in Champions significherebbe un grosso ammanco nei ricavi. Che cosa accadrebbe in caso di rovescio contro il Napoli? La pista privilegiata, rafforzata dall’incontro nel week end con Agnelli, porta ad Allegri Ma, se i rapporti del tecnico livornese con Agnelli sono rimasti ottimi, lo stesso non si può dire di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) La partita di oggi contro ildirà molto, se non tutto, del futuro di Andreaalla, secondo il Corriere dello Sport Soltanto una vittoria infatti far stare sereno il Maestro, al primo snodo davvero dirimente della stagione Non è abitudine della società bianconera cambiare allenatore in corsa e lavorrebbe evitare in ogni modo di doverlo fare, ma i tempi sono duri per tutti e anche a Torino le sirene del bilancio si fanno sentire e la mancata qualificazione in Champions significherebbe un grosso ammanco nei ricavi. Che cosa accadrebbe in caso di rovescio contro il? La pista privilegiata, rafforzata dall’incontro nel week end con Agnelli, porta adMa, se i rapporti del tecnico livornese con Agnelli sono rimasti ottimi, lo stesso non si può dire di ...

