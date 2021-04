Compass 4xe Trailhawk apre una nuova era per Jeep

(Di mercoledì 7 aprile 2021) La4xe nella versioneè un’automobile del presente, con tutto quanto servirà per il futuro. E’ infatti un C-Suv, oggi il segmento più venduto e ricercato. Ha però anche autentiche capacità fuoristradistiche, cosa rarissima per i suv, con angoli d’attacco e d’uscita record, la trazione integrale e possibilità di disinserire i sistemi di controllo della trazione. Infine, ha ben tre opzioni di alimentazione: ibrida, full electric e E-save, modalità ecologica con cui le batterie si ricaricano molto velocemente guidando. Una massa di opportunità e opzioni a cui, in pochi minuti, anche un guidatore del XX secolo si abitua comodamente. A tutto questo si abbinano il design rivisto rispetto alla precedente versione, interni minimalisti e grandi dotazioni di sicurezza e infotainment. Il prezzo è in ...

... ci sono buone possibilità che troveremo la dotazione già offerta su, a cominciare dal ... e non è ancora chiaro se sarà possibile dotare la vettura del modulo Plug - In Hybridnonostante la ......top di gamma Trailhawk ed Scon motorizzazione plug - in hybrid. Una novità è la formula di long test drive offerta in promozione da Leasys, con la quale il cliente potrà provare la nuova...La nuova Jeep Compass 4xe nella versione Trailhawk è un’automobile del presente, con tutto quanto servirà per il futuro. E’ infatti un C-Suv, oggi il segmento più venduto e ricercato. Ha però anche ...Primo teaser della nuova Jeep Compass a sette posti, che a giudicare dall’ultimo teaser ufficiale potrebbe essere battezzata Jeep Commander. La vettura, prodotta in Brasile, dovrebbe debuttare entro f ...