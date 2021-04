Capsule caffè | un riciclo a ‘regola d’arte’

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Leesauste Nespresso diventano coupon omaggio, a fronte di uno acquistato, per visitare le bellezze storico-artistiche e naturali del Fai – Fondo Ambiente Italiano. Prosegue così il percorso di Nespresso, azienda attiva nel mercato delporzionato, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Grazie al progetto Nespresso per l’Italia, Nespresso affianca per il secondo anno consecutivo il Fai per incentivare la scoperta delle bellezze artistiche e naturali d’Italia e promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei grandi tesori italiani. Fino al 6 maggio, riportando leNespresso esauste in oltre 60 Boutique con area recycling attiva, sarà possibile ricevere in omaggio un coupon che consentirà un ingresso gratuito in un Bene del Fai, a fronte di un altro biglietto ...