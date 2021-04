Caos vaccini a Monza, over 80 in coda al freddo e proteste dopo l’apertura della Moratti ai non prenotati: “Arrabbiati, decisioni alla carlona” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mattinata di code e proteste all’ospedale San Gerardo Vecchio di Monza dove decine di over80 si sono presentati spontaneamente per ricevere la prima dose del vaccino. Diversi anziani hanno dovuto aspettare al freddo a causa della fila che si è creata fin dall’apertura del centro. C’è chi si è registrato a febbraio sulla piattaforma di Aria ma non ha mai ricevuto l’appuntamento. C’è chi non si è mai registrato ed è venuto ugualmente. Ma c’è anche chi aveva l’appuntamento oggi e ha dovuto aspettare a causa dei ritardi creati dalla “vaccinazione libera”. Una situazione che arriva dopo le dichiarazioni discordanti dei vertici della Regione negli scorsi giorni. Da un lato la vice presidente Letizia Moratti che aveva aperto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mattinata di code eall’ospedale San Gerardo Vecchio didove decine di80 si sono presentati spontaneamente per ricevere la prima dose del vaccino. Diversi anziani hanno dovuto aspettare ala causafila che si è creata fin daldel centro. C’è chi si è registrato a febbraio sulla piattaforma di Aria ma non ha mai ricevuto l’appuntamento. C’è chi non si è mai registrato ed è venuto ugualmente. Ma c’è anche chi aveva l’appuntamento oggi e ha dovuto aspettare a causa dei ritardi creati d“vaccinazione libera”. Una situazione che arrivale dichiarazioni discordanti dei verticiRegione negli scorsi giorni. Da un lato la vice presidente Letiziache aveva aperto ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, caos prenotazioni in Veneto: il nuovo portale unico va in tilt al primo giorno - globne : Caos vaccini a Monza, over 80 in coda al freddo e proteste dopo l’apertura della Moratti ai non prenotati: “Arrabbi… - ChiaraLaPorta : RT @FranceTorse: Domani la @regionetoscana avrà la possibilità di votare la proposta di @FratellidItalia per avviare una commissione di inc… - networkpn : #Vaccini, caos al centro vaccinale di #Napoli. Il #direttore della #Asl: “Le #persone rifiutano #Astrazeneca e chie… - toroforever3 : RT @BracaliM: #ristori che non arrivano, lotta al #coronavirus fallimentare, caos #vaccini, per Pasqua tutta Italia in #zonarossa, il #Gove… -