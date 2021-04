Calciomercato Milan – Mandzukic ha pochissime possibilità di conferma (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il prossimo Calciomercato non vedrà il riscatto di Mandzukic da parte del Milan. Il croato lascerà sicuramente la squadra rossonera. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il prossimonon vedrà il riscatto dida parte del. Il croato lascerà sicuramente la squadra rossonera.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - sportli26181512 : Milan, già due club su Castillejo: Come riportato nei giorni scorsi, Castillejo potrebbe essere...… - FabioGatto10 : Il #Milan a sorpresa starebbe lavorando sotto traccia per una rivelazione di questo campionato…???? #Calciomercato… -