Bridgerton: per la seconda stagione quattro nuovi attori (Di mercoledì 7 aprile 2021) Netflix ha annunciato ulteriori casting per la seconda stagione della sua serie di successo Bridgerton. Si uniscono allo spettacolo Charithra Chandran (Alex Rider), Shelley Conn (Liar), Calam Lynch (Benediction) e Rupert Young (The Secret Garden). Reciteranno insieme a Jonathan Bailey della prima stagione e alla nuova arrivata Simone Ashley (Sex Education). Quali ruoli avranno? Chandran e Conn reciteranno come membri della famiglia Sharma con Ashley. Chandran interpreterà Edwina Sharma, la sorella minore di Kate di Ashley. “Edwina ha imparato dalla sorella maggiore Kate ad essere la perfetta debuttante. È di natura gentile e infinitamente accattivante. Ma anche se può essere giovane e ingenua, sa anche cosa vuole: un vero incontro d’amore “. Conn interpreta Mary Sharma, la madre di Kate ed Edwina e matriarca ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) Netflix ha annunciato ulteriori casting per ladella sua serie di successo. Si uniscono allo spettacolo Charithra Chandran (Alex Rider), Shelley Conn (Liar), Calam Lynch (Benediction) e Rupert Young (The Secret Garden). Reciteranno insieme a Jonathan Bailey della primae alla nuova arrivata Simone Ashley (Sex Education). Quali ruoli avranno? Chandran e Conn reciteranno come membri della famiglia Sharma con Ashley. Chandran interpreterà Edwina Sharma, la sorella minore di Kate di Ashley. “Edwina ha imparato dalla sorella maggiore Kate ad essere la perfetta debuttante. È di natura gentile e infinitamente accattivante. Ma anche se può essere giovane e ingenua, sa anche cosa vuole: un vero incontro d’amore “. Conn interpreta Mary Sharma, la madre di Kate ed Edwina e matriarca ...

Advertising

BlastingItalia : RT @_dionisia97_: Buongiorno ai fan di #Bridgerton in ascolto. Il mio nuovo articolo per @BlastingItalia ruota attorno al post Bridgerton… - cattivatv : L'avrei preso per quei due capelli che si ritrova e costretto prima ad alzarsi e poi ad andarmi a prendere un chino… - INYOUREYESZ4YN : @xcinefilax Amo concordo ma non su skam Italia perché il problema sono loro che non sanno recitare benissimo anche… - telesimo : RT @TVTips_official: Avete amato #Bridgerton? Non avete ancora superato la 'fine' di #Annewithane? Non potete vivere senza #TheCrown? Bene,… - bellamyskeeper : chiedendomi che cazzo hanno in testa quelli di bridgerton che erano disposti a pagare **** tutti quei soldi per due… -