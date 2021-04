Bologna in 48 ore secondo la guida Lonely Planet

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) BOLOGNA – La Torre dell’orologio, Casa Dalla e il cinema in piazza. Quarantotto ore a Bologna per raccontare, sul sito di Lonely Planet, cosa c’è da fare e da vedere in città. Sotto le Due Torri si prepara il terreno al ritorno del turisti con un accordo con Edt, casa editrice della guida più famosa del mondo, grazie al quale anche Bologna sarà tra le mete protagoniste del progetto “Italia On The Road-48 ore a…”. Gli ‘inviati’ di Lonely Planet, un videomaker e un instragrammer, saranno in città a maggio e in due giorni realizzeranno una serie di contenuti che saranno raccolti e pubblicati sull’ hub di www.lonelyplanetitalia.it dedicato al progetto.