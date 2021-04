Attacco hacker ad Axios: 4 scuole su 10 restano senza registro elettronico. “Sarà disponibile di nuovo nei prossimi giorni” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un Attacco informatico ha messo fuori uso il registro elettronico gestito dalla società Axios, che fornisce il servizio al 40% delle scuole italiane. Sono quindi stati numerosi i disagi nel giorno del rientro in classe per le lezioni in presenza di circa 5,6 milioni di alunni. “A seguito dell’Attacco subito dalla nostra piattaforma inviamo di seguito le istruzioni per gestire il registro di emergenza del protocollo”, scrive sul sito Axios. Da alcuni giorni, infatti, non si ottiene nessuna risposta dalla piattaforma che l’azienda conta di ripristinare entro domattina, anche se la previsione appare piuttosto ottimistica. Il registro elettronico online, ormai largamente utilizzato dagli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Uninformatico ha messo fuori uso ilgestito dalla società, che fornisce il servizio al 40% delleitaliane. Sono quindi stati numerosi i disagi nel giorno del rientro in classe per le lezioni in predi circa 5,6 milioni di alunni. “A seguito dell’subito dalla nostra piattaforma inviamo di seguito le istruzioni per gestire ildi emergenza del protocollo”, scrive sul sito. Da alcuni, infatti, non si ottiene nessuna risposta dalla piattaforma che l’azienda conta di ripristinare entro domattina, anche se la previsione appare piuttosto ottimistica. Ilonline, ormai largamente utilizzato dagli ...

