AstraZeneca, l'Ue: 'E' essenziale un approccio coordinato'

'L'esperienza di AstraZeneca dimostra che il nostro sistema di farmacovigilanza funziona. Ma è essenziale che seguiamo un approccio coordinato in tutta l'Ue'. Lo ha affermato la commissaria europea

Astrazeneca, Locatelli: "Raccomandato uso preferenziale oltre i 60 anni"

L'esperienza di AstraZeneca dimostra che il nostro sistema di farmaco vigilanza funziona. Ma è essenziale che seguiamo un approccio coordinato in tutta l'Unione. Dobbiamo parlare con una sola voce in ...

AstraZeneca, l'Ue: "E' essenziale un approccio coordinato"

L'esperienza di AstraZeneca dimostra che il nostro sistema di farmacovigilanza funziona. Ma è essenziale che seguiamo un approccio coordinato in tutta l'Ue'. Lo ha affermato la commissaria europea alla Salute, Stella ...

AstraZeneca, Ema: "Trombi sono effetto collaterale molto raro"

I trombi sanguigni rari possono essere considerati un effetto collaterale "molto raro" del vaccino di AstraZeneca contro il Covid-19, ma i benefici del siero continuano a essere superiori ai rischi.

Astrazeneca, Locatelli: "Raccomandato uso preferenziale oltre i 60 anni"

Cambio di passo nel piano di vaccinazione. Prima consigliato solo ai giovani, in quanto i dati evidenziavano una minore efficacia negli over ...

