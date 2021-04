AstraZeneca e trombosi, Ema: "Effetti collaterali rari". Ue verso raccomandazione over 60 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Bruxelles, 7 aprile 2021 - "Forte legame tra vaccino AstraZeneca e gli eventi rari" e per questo motivo c'è probabile causalità tra gli eventi e la somministrazione del vaccino". Ma i benefici del ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Bruxelles, 7 aprile 2021 - "Forte legame tra vaccinoe gli eventi" e per questo motivo c'è probabile causalità tra gli eventi e la somministrazione del vaccino". Ma i benefici del ...

Advertising

HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - TgLa7 : #AstraZeneca: oggi riunione Aifa-ministero su indicazioni uso. Si attende pronuncia Ema su eventuale correlazione trombosi rare - alessiodca7 : RT @BarbaraRaval: Anche #JohnsonandJohnson rischia la stretta sui vaccini sperimentali già subita da #Astrazeneca dopo le numerose reazioni… - Soppressatira : In arrivo un nuovo vaccino low cost prodotto con le uova. Non ti viene la trombosi, ma in compenso si alza il coles… -