AstraZeneca continua ad arrancare: rinviata un’altra consegna (Di mercoledì 7 aprile 2021) Restano i dubbi sulla sicurezza del siero AstraZeneca e si va verso una limitazione; ieri sono arrivate 1,5 milioni di dosi Pfizer AstraZeneca continua ad arrancare e ha fatto sapere che delle 340mila dosi di vaccino previste per il 14 aprile ne arriveranno la metà, ovvero 175mila, mentre le altre saranno consegnate il 16 e il 23 aprile. L’azienda anglo-svedese rinvia infatti un’altra consegna, vede aumentare le disdette degli appuntamenti e comunica un nuovo taglio nelle forniture di dosi attese per aprile; restano i dubbi sulla sicurezza del siero britannico e si va verso una limitazione verso le fasce giovani per il siero. La buona notizia è che ieri, 6 aprile, sono arrivate 1,5 milioni di dosi Pfizer, il lotto di vaccini più consistente ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) Restano i dubbi sulla sicurezza del sieroe si va verso una limitazione; ieri sono arrivate 1,5 milioni di dosi Pfizerade ha fatto sapere che delle 340mila dosi di vaccino previste per il 14 aprile ne arriveranno la metà, ovvero 175mila, mentre le altre sarannote il 16 e il 23 aprile. L’azienda anglo-svedese rinvia infatti, vede aumentare le disdette degli appuntamenti e comunica un nuovo taglio nelle forniture di dosi attese per aprile; restano i dubbi sulla sicurezza del siero britannico e si va verso una limitazione verso le fasce giovani per il siero. La buona notizia è che ieri, 6 aprile, sono arrivate 1,5 milioni di dosi Pfizer, il lotto di vaccini più consistente ...

