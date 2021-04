A Firenze protestano 1 280 ambulanti | “Riapriteci o torniamo in 2 400 furgoni”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) FIRENZE – “Vogliamo solo lavorare. Riaprite, subito”. Poi viene tutto il resto, ma per gli ambulanti accorsi a protestare a Firenze sotto il palazzo del Consiglio regionale, è questo il primo ‘comandamento’. E a dirlo sono in tanti: “Siamo 1.280 furgoni“, sottolineano su una via Cavour, invasa e chiusa al traffico, i rappresentanti di Assidea, l’associazione che ha promosso la manifestazione prima a Pistoia poi nel capoluogo regionale. “Non ho neppure più un reddito per gli affitti dell’emergenza abitativa. Ho il materasso nel furgone, non l’ho detto fin qui per dignità”, denuncia al microfono un ambulante.

