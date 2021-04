Wta Bogota 2021: Errani elimina Sorribes Tormo e stacca il pass per il secondo turno (Di martedì 6 aprile 2021) Colpo di Sara Errani nel primo turno del torneo Wta di Bogotà 2021. La tennista azzurra batte in due set 7-5 7-5 la spagnola numero 48 del ranking mondiale Sara Sorribes Tormo e accede al secondo turno, dove incontrerà Aliona Bolsova. Nel primo set succede di tutto con break e contro-break da ambedue le parti, ma alla fine è l’atleta italiana ad avere la meglio nel dodicesimo game, mentre nel secondo parziale Errani rischia si gettare via un importante vantaggio, ma ancora una volta nel momento cruciale strappa il servizio alla rivale e si impone con un doppio 7-5. Successo anche per Giulia Gatto-Monticone che si impone in tre 4-6 7-5 6-1 set l’australiana Astra Sharma. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) Colpo di Saranel primodel torneo Wta di Bogotà. La tennista azzurra batte in due set 7-5 7-5 la spagnola numero 48 del ranking mondiale Sarae accede al, dove incontrerà Aliona Bolsova. Nel primo set succede di tutto con break e contro-break da ambedue le parti, ma alla fine è l’atleta italiana ad avere la meglio nel dodicesimo game, mentre nelparzialerischia si gettare via un importante vantaggio, ma ancora una volta nel momento cruciale strappa il servizio alla rivale e si impone con un doppio 7-5. Successo anche per Giulia Gatto-Monticone che si impone in tre 4-6 7-5 6-1 set l’australiana Astra Sharma. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Wta Bogota La Vögele agli ottavi a Bogotà Stefanie Voegele (WTA 127) ha superato i sedicesimi del torneo di Bogot . L'argoviese ha battuto in rimonta la qualificata francese Chlo Paquet, 186a giocatrice mondiale (3 - 6 6 - 1 6 - 4 il risultato). Negli ottavi ...

Esordio positivo per Jasmine Paolini al torneo di Bogotà Partenza lanciata per Jasmine Paolini nella "Copa Colsanitas", torneo Wta 250 con un montepremi di 235.238 dollari che si disputa sui campi in terra rossa di Bogotà, in Colombia. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 103 del ranking mondiale e sesta testa di ...

WTA Bogota, il tabellone: per Errani subito Sorribes Tormo. In gara anche Paolini Ubi Tennis Stefanie Vögele vola negli ottavi in Colombia BOGOTÀ - Stefanie Vögele (Wta 127) ha superato lo scoglio dei 1/16 di finale al torneo colombiano di Bogotà. La rossocrociata ha sconfitto in rimonta la francese Chloé Paquet (Wta 186) in 2h23': 3-6, ...

Jasmine Paolini parte col piede giusto al WTA di Bogotà Jasmine lascia solamente tre giochi a Krsitie Ahn: partirà favorita nel secondo turno contro Arruabarrena o Plazas. Oggi l'esordio di Errani e Gatto-Monticone ...

