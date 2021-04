Vincere con la spia 5 su Cagliari (Di martedì 6 aprile 2021) Il metodo è stato elaborato con la matematica sommativa e statistica. La previsione elaborata dal metodo , mette in gioco un ambata e tre abbinamenti per la sorte dell’ambo. Le condizioni di ricerca La prima condizione ovviamente e il numero 5, estratto in qualsia posizione sulla ruota di Cagliari, la ruota di gioco è sempre Cagliari e i colpi di gioco sono 6. La ricerca delle condizioni è stata effettuata nell’arco temporale che va dal 05-05-2020 al 03-04-2021, data in cui troviamo il numero 5 estratto in prima posizione su Cagliari. Operazioni di Calcolo Calcolo capogioco:1? su BA + 11 Calcolo abbinamenti:5? su TO + 4? su NZ1? su BA + 643? su BA + 78 Previsione in gioco Ruota/e di gioco CAAmbata/capogioco: 26Abbinamenti per ambo (da algoritmi):20 79 37 da metter in gioco per 6 colpi a partire ... Leggi su gigilotto (Di martedì 6 aprile 2021) Il metodo è stato elaborato con la matematica sommativa e statistica. La previsione elaborata dal metodo , mette in gioco un ambata e tre abbinamenti per la sorte dell’ambo. Le condizioni di ricerca La prima condizione ovviamente e il numero 5, estratto in qualsia posizione sulla ruota di, la ruota di gioco è sempree i colpi di gioco sono 6. La ricerca delle condizioni è stata effettuata nell’arco temporale che va dal 05-05-2020 al 03-04-2021, data in cui troviamo il numero 5 estratto in prima posizione su. Operazioni di Calcolo Calcolo capogioco:1? su BA + 11 Calcolo abbinamenti:5? su TO + 4? su NZ1? su BA + 643? su BA + 78 Previsione in gioco Ruota/e di gioco CAAmbata/capogioco: 26Abbinamenti per ambo (da algoritmi):20 79 37 da metter in gioco per 6 colpi a partire ...

Advertising

OfficialASRoma : ??? “Vincere l’Europa League sarebbe un sogno. Forza Roma. Daje”. ???? In vista di #AjaxRoma, abbiamo parlato con Fr… - acmilan : ??? 'I'm hungry to win with the team' @IsmaelBennacer: his recovery, team chemistry, the national team & much more… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Non ho mai giocato un Derby con la paura di perdere; è una partita a sé e si parte sempre con l… - Jack91x : @stillers1971 Altro problema del Milan sono gli scontri diretti...al momento batte solo la Roma in caso di parità… - evromacentro : + FACCIO VINCERE A TUTTI I COSTI. non ho ancora capito perché arisa l’abbia sostituita con angela nasti -