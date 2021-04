Vaccino AstraZeneca, Cavaleri (Ema): 'Rischi inferiori ai benefici, ma difficile escludere nesso con casi di trombosi'. Stasera riunione tra ... (Di martedì 6 aprile 2021) Non conosce pace il destino del Vaccino anti Covid Vaxzevria , cioè quello sviluppato da AstraZeneca con l'Università di Oxford : oggi nel tardo pomeriggio si terrà una riunione tra i tecnici dell'... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021) Non conosce pace il destino delanti Covid Vaxzevria , cioè quello sviluppato dacon l'Università di Oxford : oggi nel tardo pomeriggio si terrà unatra i tecnici dell'...

Advertising

RobertoBurioni : PS: non mi chiedete “e AstraZeneca?” 1) non ci sono dati su questo vaccino 2) fino a quando l’azienda rimarrà chius… - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - Agenzia_Ansa : Attesa oggi una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e il ministero della Salute in meri… - eroidipassaggio : Avvocato di 45 anni muore dopo il vaccino AstraZeneca. Inchiesta in Sicilia, stroncato da una trombosi… - Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: “Vaccino AstraZeneca? Lo stop per alcune categorie è possibile” -