Uomini e Donne ancora in lutto | nuova prematura scomparsa dopo quella di Fabio Donato Saccu

Ad una decina di giorni dalla prematura scomparsa dell'ex cavaliere Fabio Donato Saccu, nuovo lutto per il Trono Over di "Uomini e Donne". Questa volta si tratta di una ex dama, anche lei giovane. Uomini e Donne: morta Erica Vittoria Hauser Choc per "Uomini e Donne": nella notte tra Pasqua e Lunedì dell'Angelo (ieri e l'altro ieri) si è spento un ex volto del programma di Maria De Filippi. Si tratta di Erica Vittoria Hauser, 44 anni, originaria del Liechtenstein e residente a Roma. Si è spenta nel sonno, perciò è probabile che la causa sia stata un arresto cardiaco. Erica era stata "dama" per qualche anno fino al 2013, quando se n'è andata per avere una storia lontana dalle telecamere ...

