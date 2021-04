Una nuova strategia per il bioprinting (Di martedì 6 aprile 2021) Un team di ricercatori della King Abdullah University of science and technology (Arabia Saudita) ha appena messo a punto un processo per assemblare un biomateriale, precisamente un idrogel, stampabile in 3D a partire da piccoli peptidi, gli elementi che compongono le proteine. Per le sue caratteristiche tecnologiche il prototipo, le cui peculiarità sono state pubblicate su NanoLetters, potrebbe trovare impiego come supporto per la crescita di cellule all’interno di tessuti viventi, ed essere impiegato in medicina rigenerativa o per realizzare modelli di malattie a tessuti e organi da studiare e usare come cavie per testare farmaci. Il team è riuscito a stampare, con questa materia prima, cilindri alti fino a quattro centimetri, come vediamo in questo filmato, e un naso molto simile a quello umano, entrambi capaci di mantenere molto bene la propria forma. (Credit video: KAUST) Wired. Leggi su wired (Di martedì 6 aprile 2021) Un team di ricercatori della King Abdullah University of science and technology (Arabia Saudita) ha appena messo a punto un processo per assemblare un biomateriale, precisamente un idrogel, stampabile in 3D a partire da piccoli peptidi, gli elementi che compongono le proteine. Per le sue caratteristiche tecnologiche il prototipo, le cui peculiarità sono state pubblicate su NanoLetters, potrebbe trovare impiego come supporto per la crescita di cellule all’interno di tessuti viventi, ed essere impiegato in medicina rigenerativa o per realizzare modelli di malattie a tessuti e organi da studiare e usare come cavie per testare farmaci. Il team è riuscito a stampare, con questa materia prima, cilindri alti fino a quattro centimetri, come vediamo in questo filmato, e un naso molto simile a quello umano, entrambi capaci di mantenere molto bene la propria forma. (Credit video: KAUST) Wired.

