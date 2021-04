Tigray | il cantante The Weeknd dona 1 milione per cibo e aiuti

Leggi su dire

(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Il cantautore The Weeknd, canadese con origini etiopi, ha donato un milione di dollari per aiuti alimentari all’Etiopia, un Paese da mesi ostaggio di un conflitto nella regione settentrionale del Tigray. La somma servirà a fornire circa due milioni di pasti a persone che continuano a vivere senza approvvigionamento di beni essenziali. Si conta che oltre 60mila etiopi, dall’inizio del conflitto lo scorso anno, siano fuggiti nel vicino Sudan.“Ho il cuore spezzato per la mia gente in Etiopia– ha scritto il cantautore, figlio di genitori etiopi immigrati in Canada- per i civili innocenti, dai bambini ai più anziani, assassinati senza senso, per gli interi villaggi sfollati per paura e per distruggere”.