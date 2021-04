Tensione a Montecitorio | durante la protesta dei venditori ambulanti infiltrati di Casa Pound aizzano violenza

(Di martedì 6 aprile 2021) Oggi pomeriggio, davanti a, unadi, ristoratori e commercianti è diventata teatro di tafferugli e scontri violenti con le forze dell’ordine. A compiere le azioni deprecabili però non sarebbero i rappresentanti delle categorie, piuttosto qualche sciacallo che approfitta del malessere sociale per sfogare rabbia e. Immediato la stigmatizzazione degli accaduti da parte del ministro dell’interno Luciana Lamorgese. Gli scontri nel pomeriggio Cresce il disagio sociale conseguente le limitazioni per arginare il diffondersi del Covid-19. In tutta Italia ci sono state manifestazioni e altre ce ne saranno nei giorni a venire, ma quello che è successo a Roma esula dalla narrazione delle legittime proteste sociali. Davanti il palazzo sede della camera è andato in scena una ...

fra manifestanti e forze dell'ordine dopo il sit - in di ristoratori, imprenditori e commercianti. Paragone a Sputnik Italia: "La notizia non sono gli scontri ma il disagio di ...In piazza si alternano momenti dia slogan contro il governo. Anche CasaPound in piazza Anche tanti militanti di CasaPound in piazzaoggi a Roma si sono uniti alla protesta dei ...Proteste e tensione a Roma dove si sta svolgendo un sit-in sotto il palazzo di Montecitorio sull'emergenza chiusure per il Covid. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra ...Scontri a Piazza Montecitorio. Si sta consumando una vera e propria guerra tra alcuni manifestanti e la Polizia di fronte al Parlamento.