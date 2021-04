Tennis, ATP Cagliari 2021: Matteo Berrettini torna in campo e vince in doppio con il fratello Jacopo (Di martedì 6 aprile 2021) Matteo Berrettini festeggia con una vittoria il suo ritorno in campo dopo l’infortunio agli addominali patito agli Australian Open. Un successo condiviso con il fratello Jacopo, con cui ha fatto coppia nel primo turno del torneo di doppio nell’ATP di Cagliari. La coppia italiana ha sconfitto il duo argentino composto da Guido Pella e Guillermo Duran in rimonta con il punteggio di 5-7 6-4 11-9 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set i Berrettini riescono ad annullare tre palle break nel quarto game. C’è grandissimo equilibrio e si continua sulla parità game dopo game. Il set sembra scivolare via verso il tiebreak ed invece nel dodicesimo gioco la coppia italiana si trova sotto per 0-40 al servizio. I due azzurri riescono ad annullare le ... Leggi su oasport (Di martedì 6 aprile 2021)festeggia con una vittoria il suo ritorno indopo l’infortunio agli addominali patito agli Australian Open. Un successo condiviso con il, con cui ha fatto coppia nel primo turno del torneo dinell’ATP di. La coppia italiana ha sconfitto il duo argentino composto da Guido Pella e Guillermo Duran in rimonta con il punteggio di 5-7 6-4 11-9 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set iriescono ad annullare tre palle break nel quarto game. C’è grandissimo equilibrio e si continua sulla parità game dopo game. Il set sembra scivolare via verso il tiebreak ed invece nel dodicesimo gioco la coppia italiana si trova sotto per 0-40 al servizio. I due azzurri riescono ad annullare le ...

Advertising

SkySport : Jannik Sinner: finale persa al Masters di Miami ?? 'Non è stata la mia giornata, tornerò più forte' Le parole ?… - Gazzetta_it : Straordinario #Sinner! Che impresa: rimonta Bautista e vola in finale al Masters 1000 di #Miami - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI, SINNER IN SEMIFINALE BATTUTO IN DUE SET BUBLIK (7-6, 6-4) ??… - sportface2016 : #AtpCagliari 2021: fratelli #Berrettini al secondo turno - sportface2016 : #AtpCagliari 2021: #Cecchinato-#Hanfmann al secondo turno, ecco come seguire l'incontro -