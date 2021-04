Spara e uccide figlio: gip Ancona, padre resta in carcere (Di martedì 6 aprile 2021) Il gip di Ancona Sonia Piermartini ha convalidato l'arresto di Loris Pasquini, 72enne senigalliese che il 29 marzo scorso ha ucciso il figlio Alfredo, 26 anni, con un colpo di pistola - non legalmente ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) Il gip diSonia Piermartini ha convalidato l'arresto di Loris Pasquini, 72enne senigalliese che il 29 marzo scorso ha ucciso ilAlfredo, 26 anni, con un colpo di pistola - non legalmente ...

Advertising

ansa_marche : Spara e uccide figlio: gip Ancona, padre resta in carcere - AnsaMarche : Spara e uccide figlio: gip Ancona, padre resta in carcere. Convalidato arresto, pericolo per reiterazione reato e p… - CorriereQ : Spara e uccide figlio: gip Ancona, padre resta in carcere - YouTvrs : Spara e uccide figlio, gip Ancona convalida arresto - - romifivestars : Chicago, poliziotto spara e uccide tredicenne ispanico. Si attende diffusione video - Rai News -