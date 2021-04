“Scusate, non riesco a capire”. Denise Pipitone, caos in diretta a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso interviene (Di martedì 6 aprile 2021) Sono ore decisive per il caso Denise Pipitone. La bambina scomparsa il primo settembre del 2004 e ci sui proprio negli ultimi giorni si è tornati a parlare. Lo ha fatto in particolare la tv russa TV1 che ha trasmesso le immagini e la richiesta di una ragazza che potrebbe essere Denise. Il condizionale è d’obbligo, naturalmente, e ci sono numerosi aspetti tutti da decifrare. Non sono, poi, mancate le polemiche. L’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo quando aveva 4 anni, dice: “Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell’eventuale test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 aprile 2021) Sono ore decisive per il caso. La bambina scomparsa il primo settembre del 2004 e ci sui proprio negli ultimi giorni si è tornati a parlare. Lo ha fatto in particolare la tv russa TV1 che ha trasmesso le immagini e la richiesta di una ragazza che potrebbe essere. Il condizionale è d’obbligo, naturalmente, e ci sono numerosi aspetti tutti da decifrare. Non sono, poi, mancate le polemiche. L’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma discomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo quando aveva 4 anni, dice: “Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa. Se prima della trasmissione non ci faranno avere la documentazione relativa al gruppo sanguigno di Olesya e dell’eventuale test del Dna non parteciperemo ad alcun collegamento ...

