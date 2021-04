Sanremo, un mese dopo: Musica Leggerissima, Fedez e Michielin oltre i 20 milioni di views (Di martedì 6 aprile 2021) Durante questo assurdo momento storico, il tempo sembra dilatarsi in maniera molto particolare. Le giornate, dentro casa, sembrano essere più lunghe. I mesi e le stagioni invece danno l’impressione di rincorrersi più velocemente del solito. In effetti, facendo mente locale, solo un mese fa eravamo alle prese con il Festival di Sanremo. Per la precisione, eravamo in attesa di assistere alla finale che avrebbe ribaltato ogni pronostico fatto nei giorni precedenti, assegnando la vittoria ad un gruppo esordiente, i Maneskin. Già durante la settimana della kermesse abbiamo cominciato a canticchiare moltissime delle canzoni in gara: oggi, inevitabilmente, conosciamo alla perfezione il contenuto della maggior parte di queste. Al di là dei casi personali e delle preferenze, possiamo affermare senza alcun dubbio che quella del 2021 è stata una delle edizioni di ... Leggi su velvetmag (Di martedì 6 aprile 2021) Durante questo assurdo momento storico, il tempo sembra dilatarsi in maniera molto particolare. Le giornate, dentro casa, sembrano essere più lunghe. I mesi e le stagioni invece danno l’impressione di rincorrersi più velocemente del solito. In effetti, facendo mente locale, solo unfa eravamo alle prese con il Festival di. Per la precisione, eravamo in attesa di assistere alla finale che avrebbe ribaltato ogni pronostico fatto nei giorni precedenti, assegnando la vittoria ad un gruppo esordiente, i Maneskin. Già durante la settimana della kermesse abbiamo cominciato a canticchiare moltissime delle canzoni in gara: oggi, inevitabilmente, conosciamo alla perfezione il contenuto della maggior parte di queste. Al di là dei casi personali e delle preferenze, possiamo affermare senza alcun dubbio che quella del 2021 è stata una delle edizioni di ...

Sanremo 2021, un mese dopo: ecco gli album in classifica Soundsblog Sanremo 2021: su YouTube in testa Musica leggerissima a un mese dalla kermesse La classifica dei video di Sanremo 2021 a un mese dal termine della kermesse: dominano Musica leggerissima e Chiamami per nome, più indietro Zitti e buoni.

