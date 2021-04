Advertising

napolista : #Roma, i calciatori contestano i metodi di #Fonseca e scelgono di fare allenamento supplementare Sul Corriere dello… - ReteSport : ??Ciccio #Graziani a #ReteSport ???? 'Sono rimasto disarmato dalle dichiarazioni di Fonseca di sabato: come si fa a d… - CalcioWeb : Tensione in casa @OfficialASRoma e circolano i primi nomi per il futuro allenatore - infoitsport : Fonseca e i calciatori della Roma arrivano allo scontro, il club pensa al prossimo allenatore - bimbodisarri : @MattPetcoke @4n1mo51t1som1n4 A Roma ci sono più insiders che calciatori. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma calciatori

- Sette giocatori ed un allenatore, Ivan Juric del Verona , sono stati squalificati per un turno . Questo il responso del giudice sportivo dopo le gare dell'ultima giornata del campionato di ......ai Mondiali del 2022 in Qatar non si è rivelata ottimale in termini di Coronavirus per i... In particolare, il terzino exera rimasto in isolamento precauzionale e non potrà giocare l'...I giocatori positivi: Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Vincenzo Grifo e Alessio Cragno; con loro quattro membri dello staff ...Il Giudice Sportivo ha reso noti tutti i calciatori squalificati per un turno. Nella lista non compaiono elementi della Dea Undici giocatori salteranno la prossima giornata di A. Si tratta di Alessand ...