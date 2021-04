Razzi | carri armati e volontari Tutte le armi della Russia in Ucraina

Leggi su formiche

(Di martedì 6 aprile 2021) Cresce di ora in ora il timorescintilla che faccia scoppiare una nuova escalation in. Le manovre russe al confine dei territori occupati del Donbass e la militarizzazioneCrimea alimentano il timore di un nuovo attacco da parte delle forze di Mosca. Gli esperti comunque convergono: difficilmente tutto ciò si tradurrà in un conflitto su larga scala; non converrebbe a Kiev, né a Mosca, né agli Stati Uniti di Joe Biden, per cui il rischio di escalation rappresenta un delicato test. Intanto l’guarda alla Nato, alla ricerca di un supporto che non sempre pare garantito. LE FORZE IN ARRIVO I video rilanciati sui social (non tutti verificati) non sono rassicuranti. Dall’oblast di Pskov, al confine con l’Estonia, è stato ripreso un treno diretto verso sud, con a bordo gli assetti ...