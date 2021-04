Protesta e tensioni fuori al Parlamento, i ristoratori chiedono le riaperture (Di martedì 6 aprile 2021) Roma. Momenti di tensione sotto il palazzo di Montecitorio, a Roma, per la Protesta dei ristoratori. I commercianti si sono riuniti oggi per manifestare contro le disposizioni governative. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 6 aprile 2021) Roma. Momenti di tensione sotto il palazzo di Montecitorio, a Roma, per ladei. I commercianti si sono riuniti oggi per manifestare contro le disposizioni governative. La situazione è degenerata e si è arrivati ad uno scontro tra manifestanti e forze dell’ordine, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - LuigiF97101292 : RT @LaPresse_news: Roma, #protesta dei ristoratori: tensioni con la polizia davanti a Monteciotorio - benedettofra70 : C'era da aspettarselo. Se chiudi e non rimborsi i mancati incassi: questo è il risultato. - mummy53690440 : Ristoratori in piazza Montecitorio, tensioni con la polizia: in molti senza mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta tensioni Ambulanti, la protesta in tutta Italia: "Vogliamo lavorare". Tensioni a Montecitorio e scontri con la polizia Tensioni a Roma davanti a Montecitorio dove si erano riuniti per protestare commercianti e ... in prossimità dell'uscita di Caserta Sud, dove è in corso la protesta: circa duecento tra camion e furgoni ...

Ambulanti, la protesta in tutta Italia: «Vogliamo lavorare» Corriere della Sera Covid, tensione in piazza davanti Montecitorio durante la protesta dei ristoratori Momenti di tensione in piazza a Roma davanti Montecitorio per la protesta dei ristoratori. Sono stati lanciati alcuni oggetti. I manifestanti, molti senza mascherina, sono trattenuti dai poliziotti in ...

Tensione e scontri alle proteste anti-chiusure davanti a Montecitorio con le proteste che si limitavano a cori e urla nei megafoni, la tensione è salita quando dalla folla è partito un lancio di fumogeni e alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare le transenne a ...

a Roma davanti a Montecitorio dove si erano riuniti per protestare commercianti e ... in prossimità dell'uscita di Caserta Sud, dove è in corso la: circa duecento tra camion e furgoni ...Nel frattempo ha approntato delle difese per via delladi solidarietà che i sostenitori di Navalny hanno programmato per oggi. Le proteste scatenate all'indomani del suo arresto sono state ...Momenti di tensione in piazza a Roma davanti Montecitorio per la protesta dei ristoratori. Sono stati lanciati alcuni oggetti. I manifestanti, molti senza mascherina, sono trattenuti dai poliziotti in ...con le proteste che si limitavano a cori e urla nei megafoni, la tensione è salita quando dalla folla è partito un lancio di fumogeni e alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare le transenne a ...